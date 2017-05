21,5 miljoen euro extra voor jeugdhulp

De gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, Den Bosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Uden en Vught hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Zij willen in 2017 zo'n 11,9 miljoen euro extra uittrekken voor jeugdhulp en 9,6 miljoen euro in 2018. Dit bedrag komt bovenop het huidige regionale budget voor jeugdhulp van ruim 102 miljoen euro.

De gemeenten willen onder meer dat de zorgverleners meer gaan samenwerken, zodat overal meer en betere zorg beschikbaar is voor jongeren die problemen hebben met veilig en gezond opgroeien tot zelfstandige volwassenen. In het gebied van de zestien gemeenten zijn in totaal 88 instellingen actief die jeugdhulp verlenen.