Bisdom staat achter exorcist As, ook al heeft die geen psychiater nodig

DEN BOSCH - Pastoor As heeft geen psychiater nodig voor hij de duivel uit gaat drijven. Anders dan de Vereniging tegen de Kwakzalverij is het bisdom er toch gerust op.

,,Als het tot exorcisme komt, gebeurt dat in samenspraak met een arts en een psychiater", vertelde de Bossche bisschop Gerard de Korte laatst in een interview met de Volkskrant. ,,Er is altijd het besef dat ook sprake kan zijn van een ernstige psychische problematiek."

As vertelde zaterdag in het Brabants Dagblad echter geen heil te zien in het oordeel van psychiaters, omdat die wel in wanen geloven maar om bezetenheid moeten lachen. As bepaalt zelf dan ook of sprake is van 'inwoning' van een boze geest en gaat daarna binnen de muren van zijn eigen kerk aan de slag met wijwater en crucifix.

De Korte was dit weekend in Lourdes niet bereikbaar voor een antwoord op de vraag of zijn eigen woorden stroken met de handelwijze van As. De woordvoerder van De Korte liet wel weten dat het bisdom er niet aan twijfelt dat As onderscheid weet te maken 'demonische overheersing en (psychische) ziekte'. Volgens de woordvoerder benadrukt de rooms-katholieke kerk dat het exorcisme 'met voorzichtigheid moet worden toegepast.'

Een psychiater als prof. dr. Michiel Hengeveld, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, is er echter niet gerust op. ,,Een gelovige katholiek mag zich uiteraard tot een priester wenden, maar zonder risico's lijkt mij exorcisme niet te zijn. Er kan sprake van een psychose zijn, waarvoor een medische behandeling nodig is."