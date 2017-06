Bisschop De Korte over afblazen Roze Zaterdag in Sint-Jan: 'Ik zat in een spagaat'

DEN BOSCH - Gerard de Korte is ruim een jaar bisschop van Den Bosch. De kwestie rondom Roze Zaterdag was zonder meer de lastigste tot dusverre, beaamt hij: ,,Je mag gerust van een worsteling spreken. Ik zat in een spagaat."

Donderdagmiddag vertelde hij in zijn bisschopshuis het bestuur van het homo-evenement dat Roze Zaterdag op 24 juni toch niet met een oecumenische gebedsdienst in de Sint-Jan van start kon gaan. Hij kwam daarmee terug op zijn Pinksterbrief van 6 juni, waarin De Korte ook motiveerde waarom hij in zijn bisschopskerk ook de zegening over de aanwezigen uit ging spreken.

,,Daarna heeft de onrust aangehouden. Ik heb 200 priesters in mijn bisdom, van wie er tientallen grote moeite hadden met de gebedsdienst. Ook van talrijke gelovigen kreeg ik dat te horen. 'Ik heb hier slapeloze nachten van'. Die emoties."

Streep door gebedsdienst

Het deed De Korte besluiten om een streep te zetten door de gebedsdienst in de Sint-Jan. De Stichting Roze Zaterdag wijkt uit naar de Grote Kerk van de protestantse gemeente. De Korte zal bij de dienst daar niet aanwezig zijn: ,,Dat lijkt me niet verstandig." Hij juicht het wel toe dat plebaan Geert-Jan van Rossem, de pastoor van de bisschopskerk, samen met dominee Erica Scheenstra in de viering voorgaat.

De Korte wijst op een belangrijk verschil: ,,Voor katholieken is een kerk een sacrale ruimte, een huis van God. Protestanten zien een kerk eerder als een schuur voor het Woord."

Bruggenbouwer

De Korte kwam als bruggenbouwer naar Den Bosch. Die ambitie blijft overeind: ,,Ik kreeg het een grote groep priesters en gelovigen niet uitgelegd. Ze dreigden van mij weg te drijven."