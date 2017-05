Bossche bisschop De Korte redt het met maar één vicaris



DEN BOSCH - Als Ron van den Hout zaterdag tot bisschop van Groningen-Leeuwarden is gewijd, heeft zijn collega Gerard de Korte in Den Bosch nog maar één vicaris als rechterhand over. Dat is hulpbisschop Rob Mutsaerts, die er zelf wat taken buiten Brabant bij krijgt.