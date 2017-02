Weer pech voor Martijn: geen cent van verzekering na botsing met goederentrein

HAAREN - Martijn van Geffen is nog maar net van de schrik van zijn ongeluk bekomen, of hij krijgt een nieuwe teleurstelling voor zijn kiezen: hij krijgt geen cent van de verzekering voor zijn auto die dinsdag geramd werd door een goederentrein. De reden: de aanrijder was een trein en geen motorvoertuig.

De 18-jarige student beleefde dinsdag het avontuur van zijn leven. Uitgerekend op de spoorwegovergang in Boxtel kreeg hij een platte band waardoor hij niet verder kon rijden. Zelf kon Martijn net op tijd wegkomen, maar de auto die hij pas drie maanden had kwam er bekaaid vanaf. Die werd loeihard geramd door een goederentrein.

Geen motorvoertuig

Veel meer dan een gekreukt hoopje staal bleef er niet van over. Dat was al teleurstellend zat. Maar na een belletje met zijn verzekeraar kwam daar nog een domper bij: Martijn kan fluiten naar een vergoeding. ,,Doordat de botsing door een trein veroorzaakt is krijg ik helemaal niets”, vertelt hij teleurgesteld. ,,Volgens de regels van mijn verzekering krijg je alleen een vergoeding bij aanrijding door een motorvoertuig. Een trein valt daar niet onder.”



Martijn heeft een hele tijd met zijn verzekeraar aan de telefoon gehangen. ,,Het antwoord was dat ze niets voor me kunnen betekenen. ‘Je had daar ook niet moeten staan met je auto’, was hun reactie. Dat was natuurlijk ook totaal niet mijn bedoeling. Ik denk dat ze gewoon niet weten wat ze met de situatie aanmoeten.”



Waarborgfonds

De jonge Haarenaar heeft het ook geprobeerd bij het Waarborgfonds Motorverkeer: daar kun je terecht als je niet weet door wie je bent aangereden of als de aanrijder niet verzekerd is. ,,Maar ook zij zeggen dat je geen vergoeding krijgt bij een aanrijding door een trein. Er is gewoon geen enkele verzekering die mij kan helpen.”



Martijn betaalde 3.000 euro voor zijn auto, een bedrag dat hij als student niet zomaar opnieuw kan ophoesten. ,,Voor mij is het heel veel geld, ik had er hard voor gespaard. Ik wilde altijd al een auto; hij was heel belangrijk voor mij. Ik doe de opleiding Automotive bij Fontys, een soort werktuigbouwkunde. Het was voor mij veel meer dan zomaar een voertuig."



'Ik kon er niets aan doen'

Gezien de omstandigheden zou zijn verzekeraar wel wat coulanter mogen zijn, vindt Martijn. ,,Dit is zo’n rare situatie. En ik kon er helemaal niets aan doen. Dat ik dit heb moeten meemaken wás al heel vervelend, en dan ook nog dit. En wat is nou 3.000 euro voor een verzekeraar?”



Martijn denkt er nu over om een crowdfundactie op te zetten, om zo geld in te zamelen voor een nieuwe auto. ,,Geen idee of dat iets oplevert, maar niet geschoten is altijd mis.”