Bijna 4.000 kilo cocaïne tussen bananen gevonden, straatwaarde 140 miljoen

HAZELDONK - De Douane en de politie hebben donderdagmiddag 12 januari 2017 in een loods in Hazeldonk een partij van bijna 4.000 kilogram cocaïne gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt in een lading bananen. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en –handel.

De lading is via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. De Belgische Douane tipte de Nederlandse collega's over een mogelijk drugstransport. Hierop heeft de Nederlandse Douane in de loods in Hazeldonk de drie verdachten gevonden terwijl zij de vrachtwagen uitlaadden.

De aangehouden mannen zitten in beperking en worden gehoord. De politie doet in afwachting van verder onderzoek naar de herkomst van de drugs geen verdere uitspraken.

De cocaïne heeft een handelswaarde van tussen de 75 en 80 miljoen euro.

Het gaat om een grote vondst. In Raamsdonksveer werd in december 2015 1100 kilo cocaïne gevonden in een loods. In Antwerpen werd in maart vorig jaar 5000 kilo cocaïne gevonden en werden er in Breda en Drimmelen mensen aangehouden.