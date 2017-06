De Korte blijft erbij: 'Niet bij homoviering in protestantse kerk'

,,Voor nu is het niet verstandig om dat te doen", laat zijn woordvoerder desgevraagd deze krant weten. ,,De bisschop kiest voor terughoudendheid. Later in het jaar zal hij concreet zowel intern als extern de dialoog aangaan met de homogemeenschap."

Diverse briefschrijvers hebben De Korte gemaand zijn rug te rechten. Zo schreef Frans van Oostveen uit Tiel, daags nadat De Korte besloten had toch niet de Bossche Sint-Jan open te stellen voor Roze Zaterdag, het volgende: 'Kom op Roze Zaterdag naar die oecumenische viering in die protestantse kerk, Gerard de Korte, en zegen de mensen daar. Niet om hun zonden, maar om hun verlangen naar God. Buig deemoedig het hoofd als mensen dat niet waarderen, maar weet dat u, tenminste in dat opzicht in de voetsporen van Jezus zult zijn getreden.'