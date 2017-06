Kritisch katholieken over Roze Zaterdag: 'Bisschop lamgeslagen door conservatieve dictatuur'

Voorzitter Gerard van den Aker laat in een mail aan het Brabants Dagblad weten: 'Wij constateren en juichen toe dat de bisschop probeert een warme, gastvrije en inclusieve kerk op te bouwen in plaats van medemensen te veroordelen. Wij spreken onze diepe teleurstelling uit over het gebrek aan tolerantie dat kennelijk sommige priesters en gelovigen noopt de bisschop onder grote druk te zetten. Hun opstelling heeft niets te maken met de navolging van Christus. Bovendien tonen zij weinig feeling met de maatschappij waarin we leven: kardinaal Tobin van Newark in de VS heette dezer dagen een grote groep katholieke LHBT-gelovigen welkom in zijn kathedraal, het conservatief-katholieke Ierland heeft sinds deze week een premier die openlijk homo is, ook het conservatieve Servië heeft deze week een lesbische vrouw als premier gekregen, en de leider van de Schotse conservatieven is eveneens lesbisch.'