Stichting Roze Zaterdag boos: 'Katholieke kerk is er niet voor alle gelovigen'

DEN BOSCH - ,,De katholieke kerk is er kennelijk niet voor alle gelovigen." Met die constatering verwoordt Joke van der Beek, voorzitter van de Stichting Roze Zaterdag, haar teleurstelling over het besluit van bisschop De Korte om haar evenement met een gebedsdienst in de Sint-Jan niet te openen .

Van der Beek is donderdagmiddag door De Korte zelf geïnformeerd. ,,Het was niet zijn eigen keuze. Dat maakte hij ons wel duidelijk. Maar ik vind dat hij wel zijn rug recht had moeten houden. Nu kiest hij de kant van de behoudende stroming binnen de katholieke kerk."

Direct na het onderhoud met De Korte zocht Roze Zaterdag contact met dominee Erica Scheenstra van de Grote Kerk in Den Bosch. ,,Zij opende onmiddellijk haar deuren voor ons. Er kunnen maar enkele honderden mensen in, tegen zo'n 1700 in de Sint Jan. Maar ze gaat er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te ontvangen."

De gebedsdienst houdt zijn oecumenisch karakter. Plebaan Geert-Jan van Rossem, pastoor in de bisschopskerk die de Sint-Jan is, zal ook aan de zijde van de dominee in de dienst voorgaan. ,,Dat waarderen wij enorm", zegt Van der Beek. ,,Van Rossem heeft ook steeds con amore aan de voorbereiding van de gebedsdienst meegewerkt."