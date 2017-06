Theoloog Paul van Geest begrijpt bisschop De Korte: 'Maar ik had gezegd: dit is mijn besluit, wen er maar aan'

Van Geest , hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg, en De Korte belden donderdagavond met elkaar. ,,Het werd me duidelijk dat hij het behoorlijk voor zijn kiezen heeft gekregen. Hij is erachter gekomen dat hij voor een gebedsdienst voor homoseksuelen juist en vooral in zijn kathedraal onvoldoende draagvlak onder zijn priesters heeft. Daarom begrijp ik de bisschop heel goed. Hij heeft namelijk eerst en vooral de band met zijn clerus goed te houden. Maar ik begreep ook dat hij gewoon in gesprek blijft met de LHBT-gemeenschap. Prima natuurlijk."

Pure klasse

Van Geest was juist te spreken over de pinksterbrief waarin De Korte de homogemeenschap in zijn bisschopskerk verwelkomde: ,,Dat was pure klasse. Hij zette eerst de leer van de kerk omtrent homoseksualiteit glashelder neer. En daarna de wijze waarop de kerk zich tot concrete individuen moet verhouden: begripvol als een moeder. Eerst magistra, daarna mater. De brief van De Korte was ook in overeenstemming met het kerkelijk spreken in de traditie."