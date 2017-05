Akerboom eist meer teamgeest bij New Heroes: 'Alleen Michael Jordan kan in zijn eentje een wedstrijd winnen'

DEN BOSCH - New Heroes vecht vanavond (20.00) in De Maaspoort voor de laatste kans om de halve finale van de basketbal-play-offs te overleven. Kees Akerboom is er na zijn veldverwijzing van afgelopen zaterdag weer gewoon bij.

Het ongeloof van zijn gezicht af te lezen toen één van de arbiters hem zaterdagavond duidelijk maakte dat hij kon gaan douchen. Twee dagen later kan Kees Akerboom nog altijd niet geloven dat hij in Groningen vanwege twee ‘onsportieve fouten’ van het veld werd gestuurd.

,,Vooral die eerste was onzin”, kijkt de Bossche forward terug op het moment in het tweede kwart dat de inleiding was van alle ellende. ,,Ik was gewoon een harde fout om een score te verhinderen.” Amper een minuut later volgde de tweede ‘onsportieve fout’. Akerboom trok Donar-speler Lance Jeter terug aan zijn shirt. ,,Kort daarvoor had hij mij naar beneden getrokken. Daar werd niet voor gefloten. Op dat moment was mijn kookpunt wel bereikt.”