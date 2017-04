Barslechte generale voor New Heroes

Een week voor de start van de play-offs heeft New Heroes zichzelf een bijzondere slechte dienst bewezen. De Bossche ploeg verloor in de laatste reguliere competitiewedstrijd van het seizoen zaterdagavond in eigen huis met 80-93 van eredivisiehekkensluiter BS Weert.

Met name in verdedigend opzicht was het bij vlagen onthutsend wat New Heroes liet zien. In het derde kwart stond de formatie van coach Sander van der Holst zelfs 31 punten toe van Weert, dat zaterdag pas zijn vierde overwinning van het seizoen behaalde.

Eerste kwart

De nederlaag van New Heroes kreeg eigenlijk al gestalte in het eerste kwart, toen Weert een verrassende 15-22 voorsprong nam. In de tweede tien minuten knokte de Bossche ploeg nog wel wat terug, maar halverwege was er nog steeds een achterstand: 38-40.

Na het defensief rampzalige derde kwart stond het 67-71, waarna in het slotkwart ook de aanval van New Heroes stokte. Dat zorgde voor een ontluisterende eindstand van 80-93 op het scorebord.

Mitchell

Charles Mitchell, die er twee minuten voor tijd met zijn vijfde persoonlijke fout af moest, maakte nog de meeste Bossche punten: 17. Aanvoerder Kees Akerboom was goed voor 15 punten, Ralf de Pagter voor 13 en Justin Watts voor 12.