Boksster Alicia Holzken (20) uit Sint-Oedenrode gaat verder als prof

Holzken won onlangs nog goud op het NK in de klasse tot 51 kilogram. Het is één van de weinige uitdagingen in het amateurboksen in Nederland voor de Rooise boksster. Holzken richt zich voortaan op het kickboksen en professionele boksen, nadat duidelijk werd dat de wedstrijdagenda en faciliteiten ontbraken om als amateur de Olympische Spelen van Tokio in 2020 te halen.

,,In mijn gewichtsklasse zijn in Nederland weinig sparringspartners, het is lastig om mezelf te verbeteren. Zonder A-status, professioneel programma en wedstrijden is het lastig om gemotiveerd te blijven tot en met Tokio. Daarom richt ik me op het kickboksen, maar kijk ik ook naar kansen in het professionele boksen”, benadrukt de ambitieuze Holzken, die als professioneel vechtsportster niet meer in het amateurcircuit mee mag draaien.