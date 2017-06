De spagaat van Harrie Smolders

Maar zit Harrie Smolders daar niet verkeerd? Hoort de 37-jarige springruiter uit Lage Mierde met zijn toppaarden Don en Emerald niet in Monaco te zijn? Daar wordt dit weekend immers het zevende concours in de Global Champions Tour van 2017 afgewerkt, de mondiale wedstrijdenreeks waarin Smolders op dit moment leider is in het tussenklassement.

Eurohorse

Smolders lacht minzaam op de binnenplaats van Eurohorse in Grobbendonk, het Belgische stallencomplex dat hij samen met zijn vlaamse zakenpartner Axel Verlooij runt. ,,Nee, ik had zelf aangegeven dat ik dit jaar heel graag de CHIO’s van Rotterdam en Aken wil rijden. Heel mooi dat bondscoach Rob Ehrens dat tot dusver heeft gehonoreerd.”

Maar de Global Champions Tour dan? En zijn koppositie? ,,Ik doe een week later weer mee bij de volgende Global-wedstrijd in Parijs. En daarna ga ik rond de tafel met de bondscoach en de eigenaren van mijn paarden om te kijken waar ik de rest van dit buitenseizoen mijn prioriteiten leg.”

Spagaat

Het is de spagaat van elke hedendaagse paardensporttopper. Kiezen voor de wedstrijden waar het grote geld te verdienen is, in de Global Champions Tour? Of kiezen voor de landenwedstrijden en kampioenschappen waar titels te winnen zijn?

Het is volgens Smolders niet mogelijk om beide trajecten volledig te doen. ,,Dan doe je ze allebei half en wordt het helemaal niks. Nee, ik wil een van de twee kiezen en daar vol voor gaan. Als ik voor de landenwedstrijden kies, doe ik dat omdat ik wil proberen het EK in Gothenburg in augustus te halen. Als ik voor de Global Champions Tour kies, wil ik daar ook zo hoog mogelijk eindigen.”

Luxe

Dat hij nu leider is in de prestigieuze Tour was niet door hem gepland. ‘’Toeval zou ik het niet willen noemen, je rijdt immers altijd om te winnen, maar ik was er eigenlijk niet op gefocust. Dat ik toch eerste sta komt door de luxe dat ik twee toppaarden heb, Don en Emerald. Die kan ik mooi afwisselen.”

Smolders neemt de twee 13-jarige hengsten – ze hebben dezelfde vader – allebei mee naar Rotterdam. Met Don rijdt hij vrijdag de landenwedstrijd. ,,En dan moet ik kijken hoe het verder loopt en met wie ik zondag de Grand Prix rijd.”

Voorkeur

Een voorkeur voor een van de twee dieren zegt Smolders niet te hebben. ,,Don is wat rustiger, Emerald is meer een vechter, die aanspreekt bij het publiek. Ik ben blij dat ik ze om en om rust kan geven.”

Emerald is eigendom van Eurohorse, van zijn zakenpartner Verlooij, Don is eigendom van het Amerikaanse Copernicus Stables. Dat zijn ook de eigenaren die inspraak hebben in de toekomstige wedstrijdplanning van Smolders. Net als bondscoach Ehrens. ,,Ze denken allemaal goed mee, kennen elkaars belangen. Maar het is moeilijk om iedereen tevreden te houden.”