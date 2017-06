De vriendschap is Udense oud-sprintster Wilma van den Berg meer waard dan een horloge

Wilma van den Berg was de eerste Nederlandse sprintster die de records van Fanny Blankers Koen verbeterde. Maar even zozeer koestert de Udense de vriendschappen die ze aan haar carrière overhield.

Prijzengeld? Wilma van den Berg (69) lacht hard. ,,Dat kregen wij niet, hoor”, zegt de Udense atlete, olympiër in 1968 en 1972 en de eerste Nederlandse sprintster die de records van Fanny Blankers Koen verbeterde. ,,Bij De Keien (atletiekvereniging uit Uden, red.) waren er wel langeafstandslopers die wedstrijden in België liepen en dan terugkwamen met broodroosters of zo, maar ik heb er alleen een boel rare bekers aan overgehouden. En oh ja, in Zwitserland heb ik ooit een horloge gewonnen.” Toch heeft de sport haar wel degelijk rijker gemaakt, voegt Van den Berg er direct aan toe. ,,Het is volgend jaar vijftig jaar geleden dat we met de estafetteploeg naar de Olympische Spelen van Mexico-Stad gingen, maar we zien elkaar nog steeds. Inclusief de twee reserves. We zijn vriendinnen geworden. Dat vind ik belangrijker.”

Volledig scherm Wilma van den Berg (l) met de estafetteploeg op de Olympische Spelen in Mexico (1968). © ANP Historisch Archief

De Spelen van 1968, het was hét hoogtepunt voor Van den Berg, tussen 1967 en 1976 óók dertien keer Nederlands kampioene (zeven keer op de 100 meter, zes keer op de 200 meter) en tweede op de 100 meter bij het Europees kampioenschap in 1969. ,,Maar de Spelen, dat is met niets te vergelijken.” Met de estafetteploeg werd ze vierde op de 4x100 meter en liep ze in de series zelfs een wereldrecord. Dat werd een dag later verbroken door de Amerikaansen, maar als nationaal record bleef het 44 (!) jaar overeind, tot 2012. ,,Individueel waren we niet zo snel, maar we waren zó goed op elkaar ingespeeld. We wisselden nooit verkeerd.” En op elkaar ingespeeld, dat zijn ze 49 jaar later nog steeds. ,,Laatst zijn we samen een midweekje weggeweest, naar Volendam of all places. Geweldig!”

Frans en Duits

Ook met haar concurrenten, zoals de Oost-Duitse Renate Meißner, raakte ze bevriend. ,,Het wereldje bestond toen uit veel Duitse en Franse atleten. Ik spreek zowel Frans als Duits, dus werd een soort verbindingspersoon. Zo ontstond ook de vriendschap met Renate. Waarom niet? Omdat ze mijn concurrente was? Onzin. Ik heb er keihard voor moeten werken om de top te bereiken, maar zij óók. Dat schept een band. We zien elkaar nog geregeld.” Wat een contrast met Dafne Schippers, die soms niet eens wordt gegroet door haar rivalen.

Groot is ook het contrast tussen de manier waarop de atleten van nu worden opgeleid en de route die Van den Berg aflegde. De Udense – die haar talent voor atletiek ontdekte op een sportdag van het Zwijsen College in Veghel, haar middelbare school – ging overdag naar school in Den Bosch en trainde in de avonduren, bij atletiekvereniging De Keien in haar woonplaats of met de nationale ploeg in Amsterdam. En toen ze in 1972 naar de Spelen ging, werkte ze daarnaast als lerares naaldvakken en textiele werkvormen. De atleten van toen hadden nog niet de luxe zich volledig te kunnen toeleggen op de sport, ze moesten hun amateurstatus in acht nemen. Pas vanaf 1982 werd de regelgeving versoepeld.

Het toeval wil dat Van den Berg met haar man inmiddels al ruim 35 jaar in Oosterbeek woont, vlakbij topsportcentrum Papendal. ,,Mijn man ging in Arnhem werken, vandaar. Toen was ik al gestopt. Ik heb sinds de opening in 1971 een paar jaar op Papendal getraind, maar zoveel faciliteiten als nu waren er toen nog niet. Of ik jaloers ben op de atleten van tegenwoordig? Nee hoor. Via een netwerk van oud-olympiërs zie ik regelmatig oproepen van sporters die zijn gestopt en een nieuwe richting zoeken. Zo’n kruiwagen heb ik nooit nodig gehad. En als ik kijk naar de tijden van de Nederlandse sprintsters van nu, dan gaan ze nauwelijks harder, Dafne uitgezonderd.”

Volledig scherm Wilma van den Berg wint de 100 meter tijdens de NK Atletiek in 1970. © ANP Historisch Archief

Eenmaal in Oosterbeek liet Van den Berg zich omscholen en werkte ze tot haar pensioen bij een fysiotherapiepraktijk. Het fit zijn en blijven, dat bleef haar toch trekken. Zoals ze ook nooit het contact met de sportwereld heeft verloren. Ze was onder meer zo’n twintig jaar lang secretaris bij de Vrienden van de Atletiek. Het houdt de herinnering aan een mooie tijd levendig.

Goede herinneringen heeft ze niet aan de Spelen van 1972 in München, toen Palestijnse terroristen elf Israëlische olympiërs en één Duitse politieagent doodden. ‘The Games must go on’, sprak IOC-voorzitter Avery Brundage, maar net als nog vijf Nederlandse atleten pakte Van den Berg haar spullen. ,,Daar heb ik nooit spijt van gehad”, zegt ze nu. ,,Ik wilde weg, ik wilde er niets mee te maken hebben.” Wat als ze was gebleven – de finale van de 200 meter stond nog op de rol? Een onzinnige vraag, vindt ze. ,,Wat is sport nog waard op zo’n moment?” Al even zinloos vindt ze het om te speculeren over vermeend dopinggebruik van de Oost-Duitse concurrentie. ,,Controles waren er nog niet. Wat betreft doping waren we vrij onnozel.” Lachend: ,,Ze controleerden wel of je wel vrouw was. Daar heb ik nog een diploma van.”