EK-titel Sanne van Dijke is ook een beetje het succes van judoclub Berlicum

Van Dijke stapte meldde zich op haar 5de voor het eerst op de tatami in Berlicum. Onder de hoede van Gevers ontwikkelde ze zich langzaam maar zeker tot een steeds betere judoka en ging ze bij het regionale trainingscentrum in Eindhoven trainen. Na de centralisatie traint Van Dijke vier dagen per week op Papendal, maar ze is ook nog iedere zaterdag bij haar oude club in Berlicum te vinden. ,,Ik moet eerlijk zeggen dat Sanne geen natuurtalent is, maar haar wil om te winnen is ongeëvenaard", zegt Gevers, haar eerste judocoach. ,,Ze heeft natuurlijk wel judogevoel, maar heeft in de jeugd - en nog steeds - veel wedstrijden puur op karakter gewonnen. Sanne is werkelijk voor niemand bang."