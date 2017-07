Engeland in Breda te sterk voor Spanje

BREDA - Na twee speelrondes is nog geen enkel land verzekerd van een plaats in de kwartfinales, al is Engeland in poule D na de 2-0 zege op Spanje zo goed als geplaatst.

Voor de topwedstrijd was het goed dat de ­2-0 in de zesde minuut van de Engelse captain Steph Hough­ton zondagavond werd afgekeurd, al leek het geen buitenspel. Engeland wilde voor het noodweer zou losbarsten de job klaren en kwam na twee minuten spelen al op 1-0 via Fran Kirby. Maar Spanje bleef dus in de wedstrijd. Het mocht er zelf à la Barcelona op los tikken, al zagen de bijna vijfduizend toeschouwers in het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda ook dat de Spaanse voetbalsters amper gevaarlijk werden.

Spanje had 74 procent balbezit, maar kon er weinig mee uitrichten. Wel leken ze in de tweede helft een penalty te krijgen. Het was duidelijk hands van Ellen White, maar omdat zij eerst de bal trapte en toen struikelde werd die beslissing verrassend genoeg door de scheidsrechter weer teruggedraaid. De Engelse verdediging had haar zaakjes verder goed voor elkaar, aanvallend bleef het wachten tot topscorer Jodie Taylor in de 85ste minuut de marge verdubbelde. Na haar hattrick in het openingsduel met Schotland (dat zondag met 2-1 van Portugal verloor) staat Taylor nu op vier EK-treffers.

Compact

,,We wisten dat Spanje erg sterk aan de bal is, maar we konden ze daartoe beperken. We hielden het goed compact en gaven ze eigenlijk weinig kans", zei rechtsback Lucia Bronze. De speelster van de wedstrijd kon niet zitten met de statistieken van balbezit. ,,We hebben wederom een clean sheet en twee goals gemaakt, de drie punten zijn het belangrijkste." Mark Sampson, bondscoach van Engeland, sprak van een geweldig resultaat. ,,De supporters hielpen ons echt om diep te gaan, hopelijk zijn ze er bij de volgende wedstrijden weer bij."

Volgende ronde

Engeland en Portugal voetballen donderdag tegen elkaar in Tilburg, Spanje treft dan Schotland in Rotterdam. De nummer twee van de poule heeft de kwartfinale op zondag in Tilburg. De Spaanse bondscoach Jorge Vilda zei er na afloop vertrouwen in te hebben dat Spanje van Schotland wint en de volgende ronde haalt. ,,We hebben de hele wedstrijd gedomineerd, maar misten hier en daar het geluk. Bijvoorbeeld bij de kans van Vicky Losada in de eerste minuut. En Engeland is een van de beste teams ter wereld met veel snelle speelsters." Op de dubieuze rol van de Italiaanse scheidsrechter weigerde Vilda in te gaan.