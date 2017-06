Eredivisiebestuur basketbal treedt af na Facebook-post

Toch is dat precies wat er gebeurd is in de Dutch Basketball League (DBL), zoals de Nederlandse eredivisie basketbal sinds enige jaren in keurig Engels heet. Het - sinds gisteren demissionaire - DBL-bestuur is namelijk boos op Bob van Oosterhout, de eigenaar van recordkampioen New Heroes Den Bosch.

Van Oosterhout bracht via Facebook informatie naar buiten uit de laatste ledenvergadering van de DBL. En dat had het DBL-bestuur nou net zelf willen doen.

Buitenlandse spelers

Waar het om gaat? De vraag of de acht clubs in de Nederlandse eredivisie volgend seizoen elk vier of vijf buitenlandse spelers in de gelederen mogen hebben. Vier, vinden de eredivisieclubs uit Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Bosch.

Vijf, zeggen regerend landskampioen Donar Groningen en Aris Leeuwarden. De overige twee clubs, BS Weert en Landstede Zwolle, ontbraken bij de vergadering. De stemverhouding was daardoor 2-4 en omdat elke clubstem dubbelt telt 4-8.

DBL-bestuurders

Het stemrecht van de vijf DBL-bestuursleden moest de doorslag geven. Zij kozen stuk voor stuk voor een uitbreiding van vier naar vijf buitenlanders, waardoor het voorstel met 9 tegen 8 stemmen werd aangenomen.

Dat het afwezige Zwolle had laten weten tegen de uitbreiding te zijn werd niet in de besluitvorming meegenomen.

Faliekant tegen

De teleurgestelde Van Oosterhout meldde na de vergadering op Facebook dat zijn club New Heroes 'faliekant tegen' een uitbreiding van vier naar vijf buitenlanders is. ,,Omdat het Nederlandse basketbal hier in onze ogen totaal, maar dan ook totaal niet bij gebaat is", aldus de Bossche clubbestuurder.

Waarom Van Oosterhout de informatie zelf naar buiten bracht? ,,Omdat ik transparant ben, heel actief op social media en omdat al 35 mensen mij op Facebook gevraagd hadden hoe wij in deze kwestie stonden."

Wist hij dan niet dat de informatieverstrekking over deze kwestie volgens afspraken was voorbehouden aan het DBL-bestuur? ,,Nee, ik wist niet dat er hele protocollen bestonden. En daarbij, ik heb de uitslag van de stemming niet bekend gemaakt in mijn post."

Tactloos

In een officiële verklaring noemt het aftredende DBL-bestuur het optreden van Van Oosterhout 'tactloos, onprofessioneel en van geen respect getuigen voor het bestuur, de overige leden en de gemaakte onderlinge afspraken.'

Overigens zonder Van Oosterhout met name te noemen. Hij wordt aangeduid als 'bestuurder van een DBL-club'. Hem wordt een 'gebrek aan partnership en teamplay' verweten wat het de bestuursleden 'onmogelijk' maakt 'om nog goed en waardig te kunnen functioneren'.

Zwaar overtrokken

Van Oosterhout is zich nog altijd van geen kwaad bewust. ,,Het is zwaar overtrokken dat het DBL-bestuur dit aangrijpt om collectief af te treden. Dat is ook nooit mijn bedoeling geweest. Dit is heel slecht voor het Nederlandse basketbal."