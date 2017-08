FC Den Bosch trapt bekerduel al om 17.00 uur af; Blauw Geel donderdag tegen VVV

Blauw Geel'38 start derde divisie met nederlaag

27 augustus Blauw Geel’38 is het avontuur in de derde divisie gestart met een 3-2 nederlaag op bezoek bij Dongen. De promovendus kwam met 3-0 achter, maar in de slotfase had het zelfs nog 3-3 kunnen worden. Dat gebeurde alleen niet.