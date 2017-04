Goalie Meierdres nog twijfelgeval bij Trappers

,,Ik moet me zo veel mogelijk proberen te ontspannen”, stelde de goalie, die zich donderdag aan het begin van de tweede periode noodgedwongen liet vervangen. Er is waarschijnlijk niets kapot in de lies van Meierdres, anders had er al een streep door zijn seizoen gekund. ,,Ik voel een blokkade. Het gevoel dat je niet verder kunt, een soort verdediging van je lichaam.”

Mocht Meierdres Essen-uit niet halen dan is Martijn Oosterwijk zijn logische vervanger. De Groninger, die in het reguliere seizoen zo’n beetje om en om keepte met Meierdres, kwam er donderdag ook in. De 20-jarige Ruud Leeuwesteijn komt dan in beeld om op de bank plaats te nemen. De doelman van het Toekomstteam van Trappers deed dit seizoen één keer mee bij het Oberliga-team.

Opkrabbelen

Trappers moet in Essen op zien te krabbelen na de sof van donderdag, toen de Tilburgers in eigen hal met 4-7 ten onder gingen. De stand in de halve finale is 1-1. Maandag om 15.00 uur is de vierde wedstrijd in Tilburg. Een eventuele beslissingswedstrijd wordt woensdag in Essen gespeeld. De andere halve finale is ook in evenwicht. Tölzer Löwen en ERC Bulls Sonthofen wonnen allebei een keertje.