Harutjunjan niet op boksgala in Den Bosch

Bax/Musset meest solide combinatie in zijspancross Oss

30 april OSS – Zonder een manche te winnen voegden Etienne Bax en zijn bakkenist Nicolas Musset zondag de zijspancross in Oss toe aan hun erelijst. Met twee tweede plaatsen in de manches versterkte de Bergeijks-Franse combinatie de leidende positie in de tussenstand van het open Nederlands kampioenschap (ONK).