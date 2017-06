HC Den Bosch strikt vier nieuwe spelers

Della Torre speelde afgelopen seizoen nog in zijn vaderland, waar hij topscorer werd. Menini, een international die goud pakte op de Spelen van Rio, komt over van HGC. Coach Eric Verboom: ,,Met deze twee technische aanvallers kunnen we het vertrek van onder andere Sebastien Dockier compenseren. Ik verwacht dat ze snel in ons systeem zullen passen en renderen.” De Argentijnen zullen half augustus in Nederland zijn en een groot gedeelte van de voorbereiding mee kunnen maken. Met beide spelers heeft Den Bosch meerjarige overeenkomsten gesloten.

Talenten uit de regio

De Bossche hoofdklasser heeft ook twee regionale talenten gestrikt. Jeugdinternational Jasper Tukkers maakt de overstap vanuit Push. ,,Vanaf de eerste gesprekken met Verboom had ik direct een goed gevoel, ik kan niet wachten om mijn debuut te maken voor een club met zoveel potentieel." Verdediger Vos komt over van Nijmegen: ,,Den Bosch is een mooie nieuwe uitdaging. Ik heb dus ontzettend veel zin in volgend seizoen."

