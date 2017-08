Hermans stippelt het liefst zijn eigen route uit

Als topsporters stonden ze in het middelpunt van de belangstelling, maar na hun carrière volgde de stilte. Brabants Dagblad zoekt ze op, die topsporters van toen: waar zijn ze gebleven en waar houden ze zich vandaag de dag mee bezig? Vandaag aflevering 12: Mathieu Hermans, de wielrenner uit de Langstraat die in Spanje een volksheld werd.

Mathieu Hermans (54) won liefst negen etappes in de Ronde van Spanje. ,,Tien zelfs, als je de ploegentijdrit meetelt", merkt de ex-wielrenner subtiel op. Toch wordt hem in Nederland vooral gevraagd naar die ene ritwinst in de Ronde van Frankrijk, in 1989. Ja, snappen doet hij dat wel, het is nu eenmaal de belangrijkste koers ter wereld. Maar dat neemt niet weg dat Hermans er zelf een andere rangorde op nahoudt. De Dongenaar geeft de voorkeur aan zijn zege in de slotrit van de Ronde van Spanje van 1988, die naar Madrid ('De Champs-Élysées van de Vuelta'). Niet zo gek: Hermans reed het grootste deel van zijn profcarrière in Spanje; het werd zijn tweede thuis.

Quote Het klikte goed met de mensen in het Baskenlans. Als zij je eenmaal in hun hart sluiten, blijft dat zo

Zijn prestaties in Spanje maken hem tot een volksheld in dat land. Geen wonder dat Business Peloton Utrecht vorig jaar bij hem aanklopte. Dat verbond - ook betrokken bij de komst van de Ronde van Italië (2010) en de Ronde van Frankrijk (2015) naar Utrecht - hoopt in 2020 de start van de Ronde van Spanje te organiseren. En wie is nu een beter uithangbord dan 'Matteo'? Hermans legde de eerste contacten en was als ambassadeur van de Nederlandse lobby vorig weekeinde in het Franse Nîmes, bij de start van de editie van dit jaar. ,,Ze ontvingen ons met open armen", zegt hij. ,,Utrecht wil als eerste stad alle drie de grote rondes onthalen." Hoe groot acht hij de slagingskans? ,,Pin me er niet op vast, maar ik schat groter dan 50%."

Volledig scherm Matthieu Hermans wint in Madrid de laatste etappe van de Ronde van Spanje in 1988.

Breda zou maar wat graag als aankomstplaats voor de tweede rit fungeren. Een blik op de kaart leert dat het zomaar zou kunnen dat het peloton dan door Dongen dendert. Precies, het dorp waar Hermans na in 1996 neerstreek. Zijn ogen glinsteren. ,,Ja, dat zou mooi zijn, hè? Maar dat bepaal ik helaas niet. Ach, het gaat ook niet om mij. Bij zo'n evenement is het in ieder dorp feest. Wielrennen is natuurlijk een heel toegankelijke sport: je kunt zo met je gezinnetje gaan kijken. Kost niks, hè."

Kuifje

De carrière van Hermans leest als een avonturenboek van Kuifje. Het grotendeels in Waalwijk opgegroeide menneke dat leerde crossen in de Drunense Duinen was nog maar net volwassen toen hij naar Spaans Baskenland trok om prof te worden. ,,Basken zijn harde types. Als het maar zwaar is, dan vinden ze het mooi. Zware stenen tillen, touwtrekken... Wielrennen en veldrijden zijn ook zwaar, daar hebben ze bewondering voor."

Nou, veldrijden lag Hermans wel. Met hulp van trainer Albert Stofberg verdiende hij er in Spanje een contract mee en na een succesvolle winter, trok hij die lijn door op de weg. Hij ontdekte er zichzelf als sprinter. Het hoogtepunt volgde in 1988: hij won zes (!) ritten in de Ronde van Spanje en werd prompt ereburger van het dorpje Astigarraga, de uitvalsbasis van Hermans en zijn Caja Rural-ploegmaats. ,,Het klikte goed met de mensen daar. Ik kom er nog ieder jaar. De bar waar we koffie dronken, is weg en in het huis waar we woonden, zitten nu Australische surfers. Maar verder wonen er nog dezelfde mensen. En als zij je eenmaal in hun hart sluiten, blijft dat zo."

Één kanttekening: de Spaanse overheid was in die tijd in een felle strijd verwikkeld met de afscheidingsbeweging ETA. Astigarraga - destijds amper 3.000 inwoners - bleek vruchtbare grond om ETA-strijders te rekruteren. Dat leidde nogal eens tot onrust. Hermans: ,,Oproer, uitgebrande bussen, er is zelfs weleens geschoten. En bij trainingen stuitten we soms op blokkades. Stonden die militairen daar, met hun mitrailleurs."

Quote Ik ging steeds minder winnen, dan is voor mij de lol er zo vanaf. Dat heb ik altijd al gehad, of het nu gaat om fietsen of Yahtzee

Na het ter ziele gaan van Caja Rural, verkaste Hermans in 1990 naar de Costa Brava. Op zijn 30ste stopte hij met fietsen. Vroeg? ,,Misschien. Maar ik was al jong prof en combineerde de weg met het veld. Ik ging steeds minder winnen, dan is voor mij de lol er zo vanaf. Dat heb ik altijd al gehad, of het nu gaat om fietsen of Yahtzee."

Met zijn gezin bleef hij nog een tijdje in Spanje wonen, maar in 1996 verhuisde hij naar Dongen, waar zijn vrouw vandaan komt. ,,Voor onze opgroeiende kinderen", verklaart Hermans, vader van vier. ,,Daarna begon ik me al vlug te vervelen. Via via kwam ik in contact met een vertegenwoordiger van Bioracer (sportkledingfabrikant, red.) en daar ben ik in 1997 aan de slag gegaan."

Hij groeide er door en werkt er nu nog steeds, met veel plezier. Verder deed en doet Hermans vooral waar hij zin in heeft. De fiets raakte hij na zijn carrière tien jaar niet aan, maar inmiddels maakt hij weer regelmatig een ritje. Hij was in 2007 een jaar ploegleider van onder anderen Laurens ten Dam en Rigoberto Urán bij Unibet.com, voetbalde in een lager elftal bij vv Dongen, reed twaalf jaar rond in de Ronde van Frankrijk als chauffeur van de NOS, en zet zich in voor diverse goede doelen. Dat laatste doet hij onder meer met zijn toertocht, waarvan de naam (Tegen De Stroom In Klassieker) niet toevallig is gekozen. ,,Ik ga het liefst mijn eigen weg. Een beetje koppig ben ik wel, ja." Dan, met een grijns: ,,Ach, je kunt er kennelijk best een eind mee komen."