Hoe gaat het met... Jiri ‘George’ Peternouse? 'Ik voel me meer Tilburgs dan Tsjechisch'

IJSHOCKEY TILBURG - Als topsporters stonden ze in het middelpunt van de belangstelling, maar na hun carrière volgde de stilte. Brabants Dagblad zoekt ze op, die topsporters van toen: waar zijn ze gebleven en waar houden ze zich vandaag de dag mee bezig? Vandaag aflevering 9: Jiri ‘George’ Peternousek, de beste verdediger die Tilburg Trappers ooit had.

Op de vlucht voor het communisme in zijn thuisland Tsjechoslowakije komt ijshockeyer Jiri ‘George’ Peternousek in 1968 in Tilburg terecht. Hij is er nooit meer weggegaan. ,,Waarom zou ik?”

Volledig scherm Peternousek en 'Jerry' Tuma trekken voor de eerste keer het Trappers-tricot aan © BD

Als hij de telefoon opneemt, doet hij dat met de naam George en die naam prijkt ook op de voordeur van zijn huis in Tilburg. ,,Ja, dat is hoe ze me hier in Tilburg hebben leren kennen, hè”, zegt Jiri ‘George’ Peternousek (70), een van de beste ijshockeyers uit de geschiedenis van Tilburg Trappers. ,,En om nu elke keer het verhaal erachter te moeten vertellen, ach, dat is ook zo’n gedoe.”

Ontvluchten

Het verhaal achter de naam is zonder twijfel een van de spraakmakendste uit de 79-jarige geschiedenis van Tilburg Trappers. Het is het verhaal van twee talentvolle Tsjechoslowaakse ijshockeyers die in het najaar van 1968 ervoor kiezen om hun communistische thuisland te ontvluchten en de sprong naar het Westen te wagen. Peternousek is de één, Jaroslav Tuma is de ander. IJshockey biedt hen die uitweg: als ze met een tournee van de Tsjechoslowaakse jeugdploeg Geleen aandoen, piepen ze er in het holst van de nacht tussenuit. Trappers-bestuurders Joop van Morkhoven en Jacques Herijgers wachten hen met de auto op. Peternousek en Tuma willen weg van alle regeltjes en uitwassen van het communisme, terwijl ze in Tilburg nog wel twee goede ijshockeyers kunnen gebruiken.

Quote Omdat we gevlucht waren, zouden we de eerste twaalf maanden geschorst zijn. Daarom kregen we schuilnamen Jiri Peternousek De rest is geschiedenis: Tuma groeit uit tot misschien wel de meest slagvaardige forward die Trappers heeft gehad, Peternousek wordt de beste ­defenceman in de historie van de club en bovendien de speler met de meeste assists op zijn naam (705). Zonder slag of stoot gaat dat niet, weet Peternousek nog. ,,Omdat we gevlucht waren, zouden we de eerste twaalf maanden geschorst zijn. Daarom kregen we schuilnamen.” Peternousek gaat door het leven als George Peters, Tuma als Jerry Maas. ,,En zo leerden de mensen me hier kennen als George. Ik heb het maar zo gelaten. Zo groot is het verschil ook niet: George is de Engelse vertaling van Jiri.”

Paspoort

Tuma gaat na vijf jaar weg uit Tilburg, speelt daarna nog in de Duitse en Zwitserse competitie, en woont inmiddels al jaren in Zwitserland. Peternousek niet, hij blijft Trappers en Tilburg trouw. Ja, vooruit, met zijn vrouw Jeanne (‘Een échte Tilburgse’) woont hij tussendoor nog vijftien jaar in Loon op Zand, maar dat is het dan ook wel. Zelfs als hij bondscoach van Engeland wordt, houden ze hun huis in Tilburg aan. ,,Ik ben anders ingesteld dan Jerry, ik voelde de noodzaak om verder te kijken niet zo. De mensen in Tilburg vingen me na mijn komst zó goed op, ik had het hier goed naar mijn zin en met Trappers presteerden we fantastisch... Waarom zou ik dan vertrekken?”

Als vaste klant bij de nationale jeugdselecties van Tsjechoslowakije lijkt Peternousek voorbestemd voor de wereldtop – de Tsjechoslowaken worden in 1972, 1976 en 1977 wereldkampioen –, maar na zijn vlucht naar Nederland verandert alles. Hij is tien jaar lang niet welkom in Tsjechoslowakije, krijgt een Nederlands paspoort, verdedigt voortaan de kleuren van zijn nieuwe thuisland (hij speelt 83 interlands voor Nederland, met de Olympische Spelen van 1980 als hoogtepunt), en in de loop der jaren gaat Peternousek zich meer Tilburger voelen dan Tsjech – in Tsjechië komt hij nu alleen nog maar voor vakantie.

Volledig scherm Peternousek en Tuma in actie © BD

Politiek

In 2014 prijkt zijn naam zelfs op de negende plek van Lijst Smolders Tilburg, de partij waarmee Hans Smolders meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. (Toeval of niet: negen is ook jarenlang zijn rugnummer bij Trappers, een nummer dat – als eerbetoon aan Peternousek – inmiddels uit de roulatie is genomen door de Tilburgse club.) ,,Hans en ik hebben samengespeeld bij Trappers. Ik heb hem toen leren kennen als een eerlijk en bekwaam man”, legt Peternousek uit. ,,Ik heb door de jaren heen heel verschillend gestemd – zelfs SP, terwijl ik voor het communisme ben gevlucht –, maar iedere keer werd ik weer teleurgesteld. Veel politici zijn oneerlijk en hebben geen idee wat er leeft bij de ‘gewone’ mensen. Dat merkte ik ook bij mijn werk als buurtbemiddelaar (Peternousek werkte jarenlang voor de Tilburgse woningbouwvereniging Tiwos, red.). In Hans heb ik wel vertrouwen, ik geloof dat hij de politiek kan veranderen.”

Het is wel een prikkelende gedachte: van Tsjechoslowaakse dissident tot de Tilburgse gemeenteraad. Maar zover zal het niet komen, zegt Peternousek. ,,Ik heb niet de ambitie om zelf de raad in te gaan, ik ben niet zo’n prater. Maar ik wil Hans wel graag steunen, als een soort lijstduwer. Ik hoop dat het hem bij de volgende raadsverkiezingen lukt om in de coalitie te komen. Op mijn steun kan hij in ieder geval weer rekenen.”

Meer dan voornaam