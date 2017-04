'Ik ben zo trots op deze jongens'

Omdat hij bloedverdunners moest slikken vanwege een aantal blessures, was het na ruim 17 jaar plots gedaan met zijn ijshockeyloopbaan. Nadat zijn teamgenoten gisteravond met enige moeite (4-3) de Tolzer Lowen van zich hadden afgeschud in de vierde finalewedstrijd van de play-offs, stortte Van Biezen zich toch in het feestgedruis. "Ik ben supertrots op die jongens. Ik had natuurlijk zelf graag willen spelen. Het deed pijn om toe te moeten kijken. Ik was de afgelopen weken best gespannen. Alleen vandaag niet. Ik wist dat het goed zou komen."