Ismael Lazaar vol vertrouwen over gevecht tegen Rico Verhoeven: 'Ik heb geen sixpack nodig'

,,Ik heb geen sixpack of buikspieren nodig, als ik maar kan vechten”, zegt Lazaar, 1,82 lang en ruim 115 kilo zwaar. Het contrast met spierbundel Rico Verhoeven is enorm, Lazaar snapt dan ook wel dat critici hem geen kans geven tegen de ongenaakbare wereldkampioen. ,,Kijk, als ik geen verstand had van kickboksen en ik zie mezelf en Rico, dan zou ik mijn geld ook op hem zetten. Maar schijn bedriegt”, zegt Lazaar met een lach.