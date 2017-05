Jenniskens en Aarts jagen op prijs met Bloemendaal

Toch is de provincie goed vertegenwoordigd in de halve finale tussen Kampong (Pepijn en Jasper Luijkx, Philip Meulenbroek) en Bloemendaal (Glenn Schuurman, Rogier Hofman, Tim Jenniskens en Daniël Aarts).

Bij recordkampioen Bloemendaal snakt men naar nieuwe succes. De laatste landstitel dateert uit 2010 en in 2013 was de ploeg nog de beste van Europa. Daarna volgden jaren van droogte. Maar na een ijzersterke eerste seizoenshelft en een eerste plaats in de competitie lonkt nieuw eremetaal voor de ploeg van succescoach Michel van den Heuvel.

Hockeygevecht

De 2-3 winst in het intense hockeygevecht met Kampong woensdagavond heeft de ploeg een flinke duw gegeven in goede richting. Bij een overwinning in eigen huis kan Bloemendaal morgen een finaleplaats tegen Amsterdam of Rotterdam veiligstellen. Maar Tim Jenniskens, de Tilburgse maker van het eerste doelpunt in Utrecht, wil zich met al zijn ervaring nog niet rijk rekenen.

,,Het spelbeeld en de uitslag van de eerste wedstrijd geven aan dat alles heel dicht bij elkaar zit. Dat zie je al het hele seizoen, maar in de play-offs is het nog een stukje extremer. Dit zijn heel felle wedstrijden. Supertof dat we nu winnen van Kampong, maar we zijn nog nergens."

Belang

Jenniskens (30) speelt inmiddels bijna tien jaar voor Bloemendaal en weet dus als geen ander wat prijzen pakken betekent bij de topclub. Maar ook team- en stadgenoot Daniël Aarts (20), die nog nooit niets won met Bloemendaal, is van het belang doordrongen.

,,Het betekent hier heel veel", zegt de jeugdinternational, die in 2014 samen met zijn oudere broer Domic naar 't Kopje kwam. ,,We waren dit jaar al vroeg geplaatst voor de play-offs en je merkt de laatste weken dat het enorm leeft. Alle betrokkenen en supporters zijn gewend prijzen te pakken. Het is ook veel te lang geleden. Maar het vertrouwen is zo groot dit seizoen dat ik denk dat het weer gaat gebeuren."