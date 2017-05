Justin Larson wil door bij Trappers

Schitterende ontknoping lonkt voor Helvoirt en Oirschot Vooruit

18:05 BEST - Helvoirt won zondagmiddag de topper bij Best Vooruit met 1-2. Oirschot Vooruit won ook (3-1 tegen EVVC), waardoor een schitterende ontknoping lonkt in de 2de klasse F: Helvoirt en Oirschot Vooruit staan samen aan kop met allebei 49 punten; volgende week, in de allerlaatste competitiewedstrijd, staan de ploegen in Helvoirt tegenover elkaar.