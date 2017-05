Maartje Paumen, het was prachtig. Bedankt!

Aan de vooravond van de kampioenswedstrijd(en) tegen Amsterdam halen goede bekenden herinneringen op aan Maartje ‘Boem Boem’ Paumen.

Volledig scherm Coach Raoul Ehren viert met Maartje Paumen de landstitel in 2016. © ANP

Raoul Ehren (hoofdcoach bij Den Bosch sinds 2009)

,,Maartje heeft de gave om toe te slaan op momenten die echt belangrijk zijn. Dan staat ze er. Bij een cruciale strafcorner hebben we aan één blik genoeg om te bepalen of het een push wordt of een variant. Dat vind ik heel bijzonder.”

,,Haar absolute wil om te winnen zal me altijd bijblijven. En het niet accepteren om niet perfect te zijn. Bovendien voelt ze heel goed aan wanneer ze een geintje kan maken en wanneer ze serieus moet zijn. Ja, natuurlijk gaan we haar straks gigantisch missen. Veel mensen zullen nu zeggen: het is klaar met Den Bosch. Maar dat zeiden ze ook bij het afscheid van Mijntje Donners, Minke Booij, Janneke Schopman en Maartje Goderie. Dat is het mooie van Den Bosch; er staan altijd nieuwe meiden op. En met Ireen van den Assem en Frédérique Matla hebben we twee goede strafcornerspecialisten in huis.”

Volledig scherm Marloes Keetels (links) viert met Maartje Paumen de landstitel van 2016. © ANP

Marloes Keetels (ploeggenoot bij Den Bosch sinds 2009)

,,Op trainingskamp met het Nederlands team was het altijd vaste prik: een potje tafeltennissen. Jaren geleden, toen ze nog wat jonger was, kon ik Paum nog weleens verslaan. Als het niet naar haar wens verliep, raakte ze helemaal over de rooie. En daar profiteerde ik dan van. Maar ze heeft haar emoties de laatste jaren veel beter onder controle. Daardoor heb ik geen schijn van kans meer, haha.”

,,Paum is in alles een echte winnaar. Zij kan als geen ander de play-off-modus aanzetten. Mooi of lelijk spel doet er nu niet toe, alleen winst telt. Ze belichaamt de winnaarsmentaliteit waar Den Bosch voor staat: één team, één blok.”

,,Toen bekend werd dat ik de nieuwe aanvoerder van Oranje werd, heeft ze me wat tips gegeven. Wanneer moet je als aanvoerder wel naar voren stappen en wanneer niet? Maar ze zei vooral dat ik het op mijn eigen manier moet invullen en dat ze veel vertrouwen in me heeft.”

Volledig scherm Bondscoach Marc Lammers (rechts) viert met Maartje Paumen (links onder) de olympische titel in 2009. © ANP

Marc Lammers (voormalig bondscoach Oranje-vrouwen)

,,Als een jonge, frivole hond kwam Maartje eind 2004 bij Oranje. Ze was toen 19 jaar en nog totaal niet bezig met topsport bedrijven en wat daar allemaal bij komt kijken. Dan kwam ze naar de training met één hockeystick en zei ik: ‘Wat nou als die kapot gaat?’ Daar had ze nog niet over nagedacht. Ik moet zeggen dat ze heel snel heeft geleerd om 365 dagen per jaar met hockey bezig te zijn.”