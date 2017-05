Marianne Vos: 'Nog lang niet klaar met wielrennen'

Wat denk Vos als dertiger nog uit zichzelf te halen? ,,Ik voel me weer fit en goed, maar het niveau van mijn absolute topjaren 2011 en 2012 heb ik nog niet. Maar op de komende Olympische Spelen in Tokio (2020) hoop ik zeker weer te staan”, vertelt Vos in een uitgebreid interview met het Brabants Dagblad.

Korte termijn

Op de korte termijn heeft Vos een ander doel. ,,Mijn hoofddoel is in ieder geval het WK. Dat rondje daar (in het Noorse Bergen) moet me liggen”, zegt ze op besliste toon. ,,Het wil niet zeggen dat de rest niet belangrijk is”, vult Vos aan. Wat ze er wel mee wil zeggen? ,,Dat ik niet langer tien keer op een seizoen kan pieken. Ik merk dat ik nu veel meer de focus moet hebben op één wedstrijd, dan dat ik probeer overal honderd procent goed te zijn.”

Eigenwijze Marianne