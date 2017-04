New Heroes ‘net niet goed genoeg’ in eerste halve finale tegen Donar: 84-76

GRONINGEN – In een lange tijd gelijkopgaande strijd heeft New Heroes zaterdagavond in Groningen de eerste wedstrijd van de ‘best of seven’ halve finale om het Nederlands basketbalkampioenschap met 84-76 verloren van Donar.

De Bosschenaren maakten het de regerend landskampioen lange tijd erg lastig in de met 3300 toeschouwers gevulde Martiniplaza. Na een snel opgelopen 7-0-achterstand knokte de ploeg van Sander van der Holst zich in het tweede kwart voorbij de Groningers. De punten kwamen vooral van Steve McWhorter, Stefan Wessels, D.J. Balentine en Charles Mitchell.

Met 39-38 gingen de beide ploegen na een boeiende eerste helft de rust in. Na de hervatting sloeg Donar al snel een gaatje. De Bosschenaren knokte zich echter weer terug in de wedstrijd en op het einde van het derde kwart (59-56) was nog niet te zeggen welke kant de partij op zou gaan.

Bij 66-67 nam New Heroes weer de leiding. ,,Vervolgens werd het een vechtwedstrijd”, schetste Donar-coach het slot van de match. Met nog één minuut op de klok leidde de thuisploeg met 75-73. Donar knokte vervolgens het slimst en liep in een slotminuut vol straffen uit naar 84-76.

,,We hebben onszelf de kans gegeven op een overwinning, maar die niet gepakt”, stelde New Heroes-coach Sander van der Holst vast. Hij wist ook waarom. ,,We waren vanavond net niet goed genoeg.”

Van der Holst ziet nog volop mogelijkheden voor New Heroes om de halve finale naar zich toe te trekken. ,,Vooraf was ik al niet bang voor vier nederlagen op rij. Donar is goed, maar wij zitten in een stijgende lijn. We moeten alleen meer als team aanvallen. Nee, dinsdag in Den Bosch hebben we alle kans om de stand gelijk te trekken.”

Stefan Wessel viel uit met een dijbeenblessure. ,,Afwachten of hij dinsdag kan spelen”, aldus Van der Holst.

Donar-New Heroes 84-76 (24-23, 15-15, 20-18, 25-20)