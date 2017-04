New Heroes ook in derde wedstrijd uiteindelijk niet opgewassen tegen Donar: 77-64

GRONINGEN – New Heroes heeft ook het derde duel van de ‘best of seven’-halve finale om de nationale basketbaltitel verloren. In de volgepakte Groninger Martiniplaza zegevierde Donar met 77-64. De tussenstand is nu 3-0.

Daarmee resteert voor New Heroes nog slechts een sprankje hoop op het bereiken van de finale. De Bosschenaren zullen alle vier resterende partijen moeten winnen om Donar uit de eindstrijd te houden. Dinsdagavond (20.00 u) is de volgende wedstrijd in de Bossche Maaspoort. ,,Het wordt uiteraard lastig”, zegt coach Sander van der Holst over de overlevingskansen van zijn team. De handdoek gooien doet hij echter niet. ,,Ik dinsdag gewoon van Donar winnen. We kunnen het."

De wedstrijd in Groningen begon voor New Heroes immers hoopvol. De veel beter verdedigende ‘Heroes’ hielden Donar aardig in bedwang en scoorden zelf de nodige punten. Na twee kwarten leidde New Heroes dan ook met 31-32. Op dat moment speelde het al wel zonder Kees Akerboom die vanwege twee onsportieve fouten het veld had moeten verlaten.

Ook het derde kwart ging lange tijd gelijk op. Bij 48-43 sloeg Donar voor het eerst een gaatje groter dan drie punten. Tegen het einde van dat kwart bouwden de Groningers hun voorsprong uit tot tien punten: 59-49.

Daarmee was de veer gebroken aan Bossche zijde. In het vierde kwart speelde Donar de partij soeverein uit.

Van der Holst: ,,25 minuten waren we goed genoeg om Donar tegenstand te bieden. Daarna speelden we te slordig en deden weer dingen waarvan ik vooraf had gezegd dat ze die niet moesten doen."

Beste man aan Bossche zijde was Maarten Bouwknecht, die met zijn rake schoten Donar voor rust op afstand hield. DJ Balentine scoorde meeste punten: 15.

Donar-New Heroes 77-64 (16-17, 15-15, 28-17, 18-15)

Scores New Heroes: Balentine 15, Watts 12, Bouwknecht 10, De Pagter 9, Akerboom 7, McWhorter 5, Mitchell 5, Aarts 1.