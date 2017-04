New Heroes speelt cruciale derde wedstrijd bij Donar

DEN BOSCH - Met een 2-0-achterstand in de ‘best of seven’ halve finale van het nationale basketbalkampioenschap speelt New Heroes vanavond in Groningen de derde, cruciale, wedstrijd tegen titelverdediger Donar.

Na de hoopvolle, weliswaar verloren (84-76) eerste wedstrijd in Groningen, kwam afgelopen dinsdag vooral de tweede nederlaag (60-96) tegen Donar keihard aan. ,,Het is duidelijk dat we de derde partij moeten winnen om terug in de serie te komen”, zegt coach Sander van der Holst van New Heroes daarom.

‘Erop of eronder’, vindt Van der Holst echter een iets te dramatisch kwalificatie. ,,Maar als we 3-0 achter komen wordt het uiteraard heel lastig. Dan moeten we de andere vier wedstrijden winnen. Wel kun je zeggen dat het de meest belangrijke wedstrijd van de serie gaat worden.”

Of de spelers van New Heroes er nog in geloven? ,,Na dinsdag speelden allerlei emoties door elkaar heen. De laatste dagen is de focus echter alweer beter geworden. Het geloof is er”, verzekert Van der Holst.