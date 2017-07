New Heroes strikt zijn eerste Amerikaan

De 1,98 meter lange forward maakt de overstap van Western Illinois University. Technisch manager Jos Frederiks van New Heroes is zeer content met de komst van Miklusak. ,,Met Mike trekken we een speler aan met scorend vermogen, die zowel op de '3' als de '4' uit de voeten kan. Daarnaast past hij perfect in het teamspel dat onze nieuwe coach Silvano Poropat voor ogen heeft."

Cijfers

Frederiks en New Heroes zijn vooral onder de indruk van de cijfers die Miklusak in de Verenigde Staten in zijn senior year liet noteren. Hij schoot daarin gemiddeld 42 procent van zijn driepuntspogingen raak en hij pakte gemiddeld 8,9 rebounds per wedstrijd.

Frederiks: ,,Voor ons is het belangrijk dat Mike uit het juiste hout gesneden is. We trekken met hem een speler aan die ultiem gemotiveerd is zich in Europa te bewijzen."

Avontuur

Miklusak zelf zegt uit te kijken naar zijn eerste Europese avontuur. ,,Van mijn zaakwaarnemer heb ik gehoord dat Den Bosch een uiterst geschikte plek is om mijzelf te ontwikkelen en voor de prijzen te spelen. Ik ben zeer gemotiveerd om mij in de Nederlandse competitie te laten zien."

Miklusak is de achtste speler voor New Heroes voor het nieuwe seizoen. Eerder legde de Bossche club het Nederlandse zevental Kees Akerboom, Maarten Bouwknecht, Stefan Wessels, Pim de Vries, Nick Oudendag, Stan van den Elzen en Kevin Bleeker al vast.