New Heroes zet eerste stap richting halve finale

Vooral verdedigend was het dit keer prima in orde bij New Heroes. Uiteindelijk stopte de teller bij 82-61 voor de ploeg van trainer Sander van der Holst.

Halve finale

Met de thuiszege van donderdagavond zette New Heroes een belangrijke eerste stap richting de halve finale van de play-offs. Op tweede paasdag is de tweede kwartfinalewedstrijd in Rotterdam. Als New Heroes die wint, staat de ploeg in de halve eindstrijd. Wint Rotterdam, dan is er een derde en beslissende duel nodig. Dat wordt dan op donderdag 20 april gespeeld in de Bossche Maaspoort.