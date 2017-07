Oud-voetballer Wielaert is helemaal thuis in Australië: ‘We zouden niet de eersten zijn die hier blijven hangen’

TIJDLIJNOIRSCHOT - Als topsporters stonden ze in het middelpunt van de belangstelling, maar na hun carrière volgde de stilte. Brabants Dagblad zoekt ze op, die topsporters van toen: waar zijn ze gebleven en waar houden ze zich vandaag de dag mee bezig? Zaterdag aflevering 5: Robbie Wielaert, begonnen met voetbal in Oirschot en geëindigd in Australië.

Hooguit twee jaar en dan weer naar huis, dat was het idee toen Robbie Wielaert in 2013 een contract tekende in Australië. Maar toen hij in 2015 stopte met voetbal, wist Wielaert één ding zeker: naar huis wilde hij nog lang niet.

Het zou een aardige vraag zijn bij een voetbalquiz: wat was de laatste club van Robbie Wielaert (38), ooit begonnen bij Oirschot Vooruit en goed voor meer dan 350 eredivisiewedstrijden? Na bijna de gehele jeugdopleiding van PSV te hebben doorlopen, speelde de verdediger een handvol duels in het eerste van de Eindhovenaren. Daarna ruim vijftig wedstrijden voor FC Den Bosch, waar hij doorbrak en kampioen werd in de eerste divisie. Toen vijf jaar NEC en drie jaar FC Twente, zijn beste periode als voetballer. Vervolgens een teleurstellende tijd bij Ajax en wisselend succes bij Roda JC (van aanvoerder tot reserve). In 2013 tekende Wielaert tenslotte bij het Australische Melbourne Heart, dat een jaar later van eigenaar én naam veranderde: Melbourne Heart werd Melbourne City, onderdeel van een investeringsmaatschappij waartoe ook Manchester City behoort.

,,Is dat niet wat lang?”, vroeg zijn vrouw Sabrina toen Wielaert in 2013 voor twee jaar tekende in Melbourne. Het is inmiddels vier jaar geleden en in 2015 stopte Wielaert met voetbal, maar het ziet er voorlopig niet naar uit dat de familie Wielaert terugkeert naar de regio Tilburg of elders in Nederland. ,,We hebben het hier zó goed naar onze zin”, meldt Wielaert via de telefoon. Hun kinderen, Lola van 9 en de 5-jarige Kick (lachend: ‘Toen we die naam uitkozen, wisten we nog niet dat we naar een Engelstalig land zouden verhuizen’) spreken inmiddels beter Engels dan Nederlands. En ook bij Wielaert zelf is er links en rechts een woordje Engels ingeslopen: middelbare school is secondary school en kraakbeen noemt hij cartilage.

Melbourne, een stad in het zuidoosten van Australië met bijna 4,5 miljoen inwoners, prijkt al jarenlang op allerlei lijstjes bovenaan als de prettigste stad om te leven. Wielaert begrijpt dat wel. ,,Ja, het is echt fantastisch hier. Mensen hebben het vaak over het lekkere weer, maar hoewel ik acht maanden per jaar in een korte broek loop, is het nu gewoon winter. Dan vriest of sneeuwt het niet, maar kan de temperatuur wel dalen tot een graad of 5. Wat mij vooral aanspreekt, is de manier waarop mensen hier in het leven staan: een stuk minder gehaast dan in Nederland, wat positiever en met meer respect voor elkaar. Natuurlijk mis je vrienden en familie. Maar weet je wat mijn ouders zeiden toen ze voor het eerst op bezoek waren? ‘Ja, nu begrijpen we wel dat je wil blijven.’ Mooi, hè?”

Ook van de sportbeleving van de Australiërs geniet hij. ,,Hard werken is de standaard, terwijl dat in Nederland een kwaliteit is. Van de ene kant kwam dat mij wel goed uit hoor, daardoor heb ik een mooie loopbaan gehad. Maar tegen het einde van mijn carrière ging het me steeds meer frustreren: jonge gasten die na een paar goede potjes dachten dat ze het zonder hard werk ook wel redden. Hier heb ik het plezier hervonden.”

In 2014 maakte Wielaert bij Melbourne de overname door de City Football Group mee. ,,Daarvóór was het soms improviseren. Hadden we bijvoorbeeld geen vast trainingsveld, maar werd er steeds een ander veldje gehuurd. Na de overname was niets te gek. Ineens dook David Villa (Europees en wereldkampioen met Spanje, red.) bij ons op en gingen we in de voorbereiding drie weken lang trainen bij Manchester City in Engeland. Ik vond dat het improviseren wel zijn charme had, maar voor de ontwikkeling van het voetbal is het goed dat er meer visie is.”

Hij sluit niet uit dat hij aan die ontwikkeling zelf ook nog zijn steentje gaat bijdragen. Nadat Wielaert in 2015 mede vanwege een vervelende enkelblessure zijn carrière beëindigde, heeft hij eerst een jaar lang het land ontdekt. ,,Er was wat interesse uit Nederland om als een soort mentor er nog een jaar aan vast te plakken, maar ik heb voor mijn gezin gekozen en we hebben een jaar lang mooie reizen door Australië gemaakt. Dat was prachtig. Inmiddels ben ik met een trainerscursus begonnen. Tijdens mijn carrière kwam het daar nooit van, nu denk ik: dat had ik eerder moeten doen.” Lachend: ,,Dan had ik misschien ook wat meer begrip gehad voor mijn trainers.”