Pim de Vries langer bij New Heroes

De contractverlenging van De Vries komt twee dagen nadat New Heroes een overeenkomst bereikte met Stan van den Elzen voor de komende drie jaar. De 17-jarige jeugdinternational zette zijn handtekening onder het eerste profcontract in zijn loopbaan.

Hoofdmacht

De 1,96 meter lange Van den Elzen debuteerde afgelopen seizoen in de hoofdmacht van New Heroes. De Vries doorliep vanaf 2009 alle jeugdselecties bij de Bossche club. ,,Ik heb besloten om bij te tekenen aangezien het vertrouwen van de club in mij groot is. De gesprekken met de nieuwe trainer Silvano Poropat heb ik als zeer prettig ervaren en ik herken mijzelf in zijn speelstijl. Onder deze coach verwacht ik grote stappen te maken als speler", aldus De Vries die verwacht dat New Heroes komend seizoen zeker om het landskampioenschap zal gaan strijden.