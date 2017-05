Pim Jehee springt naar pr bij Harry Schulting Games

Hoe dicht benaderde zijn winnende poging van 7.61 meter de ultieme sprong? Die vraag moest Pim Jehee deze hemelvaartsdag keer op keer beantwoorden nadat hij een paar dagen eerder op Twitter had geslingerd dat hij daar bij de Harry Schulting Games naar op zoek zou gaan. Zijn persoonlijke record van 7,53, dit seizoen gesprongen bij de Ter Specke Bokaal, was gebroken en dat werd door Jehee met een yes-kreet begroet. ,,In dat opzicht is het ultiem, maar ik zat niet met mijn voet op de afzetbalk. Daar heb ik meer dan vijftien centimeter laten liggen. Dus ik weet nu dat 7,76 mogelijk is. Pas als ik dat voor elkaar krijg is het mijn ultieme sprong”, zegt Jehee.

De 29-jarige atleet is van origine meerkamper, maar tien onderdelen in twee dagen kan zijn lichaam niet meer aan. ,,Ik heb een jaar of acht de tienkamp op hoog niveau gedaan, ben voor Oranje uitgekomen tijdens interlands. In de Europacup kwamen we in 2015 uit in de Super League, het hoogste niveau. Daar zette ik een pr neer (7392 punten, red.) en wist ik dat dit het was. Mooier zou het niet meer worden. Mijn lichaam schreeuwde al zo lang dat mijn houdbaarheidsdatum is verstreken”, vertelt Jehee, die zich specialiseerde als verspringer.

Nederlands clubkampioen

Hij ging trainen onder Robbert-Jan Jansen in Vught en werd er ook lid van Prins Hendrik. Met die club werd hij zaterdag Nederlands kampioen. Jehee zegevierde met 7,56, een afstand die niet in de boeken kwam omdat er meer rugwind blies dan toegestaan. ,,Het NK teams leefde binnen de club tijdens de wintertrainingen al, gingen we prognoses van onze winstkansen maken. Vanaf het eerste onderdeel werd het een lange zegetocht tot aan de finish. Erg mooi om mee te maken.”

Jehee kijkt nu vooral naar het NK, half juli in Utrecht. ,,Daar wil ik gewoon winnen. En ik aas op een plek in de selectie voor de Europacup voor landenteams. Maar na onze kwalificatie voor de Europacup voor clubteams ga ik natuurlijk niet stoppen. Daar ben ik volgend jaar bij.”

Naast Jehee wonnen ook Melissa Boekelman (kogelstoten; 18,08 ), Erik Cadée (discuswerpen; 60,03), Lars Timmerman (speerwerpen; 73,02) en Ralph van Houwelingen (3000 meter, 8.21,39) hun thuiswedstrijd.