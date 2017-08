Primeur voor Welten: 50ste doelpunt in Oranje

Matla scoort in generale repetitie hockeysters

16 augustus De Nederlandse hockeysters hebben de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK in Amsterdam met 5-0 gewonnen. De Valkenswaardse Frédérique Matla maakte één van de doelpunten in het Wagenerstadion. De andere doelpunten kwamen op naam van Kitty van Male(drie) en Maria Verschoor.