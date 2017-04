Rico Verhoeven keert terug in de ring, maar wie wordt zijn tegenstander?

HALSTEREN - Rico Verhoeven en kickboksorganisatie Glory maakten woensdag bekend dat de Halsterenaar op 20 mei terugkeert in de ring tijdens het evenement Glory 41. De grote vraag is: tegen wie? Wordt het Jamal Ben Saddik, Benjamin Adegbuyi of toch misschien Remy Bonjasky?

Het is voor Nederlandse fans een unieke mogelijkheid om de wereldkampioen aan het werk te zien, want de wedstrijd wordt namelijk gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. Verhoeven kwam voor het laatst in actie op 10 december, in een van de meest veelbesproken wedstrijden ooit, tegen Badr Hari. De Halsterenaar won nadat Hari een armblessure opliep.

Tijdens dat gevecht stond Verhoevens wereldtitel in het zwaargewicht niet op het spel. In Den Bosch zal Verhoeven waarschijnlijk wel weer zijn titel verdedigen. De lijst met potentiële tegenstander is lang. Een overzicht.

Remy Bonjasky

De meest aansprekende naam is die van Remy Bonjasky. De 41-jarige ex-wereldkampioen werd begin dit jaar uitgedaagd door Verhoeven zelf. Bonjasky zei kort daarna in het programma Peptalk dat hij op de uitdaging ingaat. ''Ik heb iets meer dan een half jaar nodig om fit te worden. Ik moet weer naar tien, twaalf keer in de week trainen.'' Gezien die uitspraak lijkt het ondenkbaar dat Bonjasky al in mei de ring in 'durft' tegen Verhoeven.

Benjamin Adegbuyi

Benjamin Adegbuyi is een Roemeense vechter die al twee keer tegen Verhoeven vocht voor de wereldtitel. Beide keren wist de Halsterenaar vrij eenvoudig aan het langste eind te trekken. Waarom dan nog een derde gevecht? Nou, omdat Adegbuyi daar simpelweg recht op heeft. Organisatie Glory organiseert regelmatig mini-toernooitjes om tot een uitdager voor de wereldkampioen te komen. De Roemeen won in november 2016 zo'n toernooi. Adegbuyi zelf gaf aan nog niet te denken aan een derde wedstrijd, omdat hij en Verhoeven sinds kort trainingspartners zijn.

Gökhan Saki

Iemand die in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maakte dat hij het graag wil opnemen tegen Verhoeven is Turks-Nederlandse Gökhan Saki. De twee vochten in 2013 ook al tegen elkaar en toen won Verhoeven op punten. Saki was op z'n zachts gezegd not amused toen Verhoeven na zijn gewonnen partij tegen Badr Hari Remy Bonjasky uitdaagde. Op zijn Instagram account zei hij: "Je bent al maanden stil nadat ik je heb uitgedaagd. En nu de Badr-rematch er waarschijnlijk niet gaat komen, begin je te praten over Remy Bonjasky? Jij hebt altijd anderen nodig om naam en faam voor jezelf te bouwen.''

Jamal Ben Saddik

Een van de laatste namen die werd toegevoegd aan de lijst van uitdagers is die van Jamal Ben Saddik. De Belg, die traint bij Hemmers Gym in Breda, daagde na een gewonnen wedstrijd eind maart Verhoeven uit, die als toeschouwer aanwezig was. De Halsterenaar betrad de ring en gaf aan de uitdaging te accepteren, maar was niet bepaald onder de indruk van Ben Saddiks prestatie. ''Dit is geeneens een uitdaging voor me. Hoe saai was dit gevecht? Ik viel bijna in slaap.'' Verhoeven verloor in 2011 nog van Ben Saddik, dus het is niet ondenkbaar dat de Halsterenaar die verliespartij maar al te graag wil wegpoetsen.

Volledig scherm Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik (rechts). © screenshot Ziggo Sport

Ook Badr Hari en Ismael Londt zouden een goede kans maken om (weer) tegen Verhoeven de ring te mogen betreden. Maar Hari zit sinds kort vast en Londt kan voorlopig niet in actie komen door een blessure.