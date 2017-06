Tilburg voelt als thuis voor nomade Bombarda

Als zoon van een scheepsingenieur groeide Mariano Bombarda op tussen de verhuisdozen. Inmiddels woont de voormalig goaltjesdief van Willem II alweer elf jaar in Tilburg.

Kont erin, draaien en schieten. Het is de manier waarop Mariano Bombarda (44) gegrift staat in het geheugen van heel wat Nederlandse voetballiefhebbers. Maar wie op YouTube de naam van Bombarda intypt, ziet dat hij óók vaak met het hoofd scoorde. ,,Terwijl ik niet heel goed kon koppen of heel groot ben (hij is 1,87 meter, red.). Maar ik wist precies hoe ik moest lopen en hoe ik m’n tegenstander moest bespelen”, zegt de spits, die bij FC Groningen, Willem II en Feyenoord tot precies honderd eredivisiedoelpunten kwam.

Het is Bombarda ten voeten uit: hij was niet de meest gepolijste voetballer, maar een fenomeen in het strafschopgebied. Aanvankelijk wist trainer Co Adriaanse dan ook niet zo goed wat hij met Bombarda aan moest, toen de spits in 1998 bij Willem II neerstreek. ,,Co komt uit de Ajax-school, hè. Daar zijn ze niet gewend aan voetballers als ik”, merkt Bombarda monter op.

Uiteindelijk kwam het toch nog goed tussen de twee en met zeventien goals groeide Bombarda uit tot een van de bepalende spelers in het voor Willem II zo glorieuze seizoen 1998-1999. De beloning volgde na de zomer: Champions League. ,,Altijd keek ik ernaar op televisie, ineens stond ik er zelf”, zegt Bombarda, die in die Europese campagne één keer scoorde (een kopbal, jawel). In zijn stem klinkt nog steeds een spoortje verwondering.

Volledig scherm Bombarda in 1998. © pve jan stads

Het is al bijna twintig jaar geleden, maar Bombarda wordt nog regelmatig aan die tijd herinnerd. Niet zo gek: hij vestigde zich na zijn carrière, die hem na vier seizoenen bij Willem II ook nog langs Feyenoord en het Spaanse Tenerife voerde, weer in Tilburg. ,,Ik woon hier inmiddels alweer elf jaar. Erg lang, als je me een beetje kent”, zegt de zoon van een Italiaanse vader en Argentijnse moeder lachend. ,,Mijn vader was scheepsingenieur en vanwege zijn werk zijn we iedere drie of jaar wel verhuisd”, legt hij uit. ,,Als kind heb ik gewoond in Spanje, Italië, Argentinië en Venezuela. Via een uitwisselingsprogramma op de middelbare school kwam ik in Assen terecht en als speler van FC Metz heb ik ook nog kort in Frankrijk gewoond.”

Bombarda had dus vergelijkingsmateriaal genoeg, toen hij met zijn jonge gezin in 2006 opnieuw in de Reeshof neerstreek. ,,Waarom weer hier? In mijn tijd bij Willem II woonden we ook al in deze wijk, dus we kenden de weg en hadden er al wat contacten. En we wisten dat het voor onze kinderen (twee dochters en één zoon, red.) een goede plek zou zijn om op te groeien.”

Zoals Bombarda door alle verhuizingen geen standaardjeugd heeft gehad, zo was ook zijn route naar het profvoetbal een alternatieve: Bombarda was al bijna 22 toen FC Groningen hem oppikte bij de amateurs van ACV uit Assen. In de tussentijd rondde hij aan de toenmalige heao wel een studie af. ,,En dat kwam goed van pas toen we in 2006 terugkeerden naar Nederland. Ik ben gaan werken op de afdeling in- en verkoop en logistiek van een groothandel in groente en fruit.”

Volledig scherm Bombarda in actie voor Willem II in 1999.

Risico

Overdag zat hij op kantoor, in de avonduren droeg Bombarda weer de kleuren van Willem II, nu als trainer van de B- en A-jeugd. Hij werkte er met onder anderen Virgil van Dijk, die tegenwoordig een transferwaarde van tientallen miljoenen vertegenwoordigt. ,,Toen was het al een bonk van een kerel, sterk met het hoofd, een goede ‘wisselpass’. Maar Willem II was niet daadkrachtig genoeg en Van Dijk ging naar FC Groningen. Willem II had best wat meer risico mogen nemen. In mijn tijd als speler durfden ze de gok wel te nemen met Joris Mathijssen. Ik kan me nog herinneren dat Joris voor het eerst meetrainde, een jongetje was hij nog. Maar dat heeft toch niet verkeerd uitgepakt”, zegt hij over de huidig technisch directeur van de Tilburgse club.

Toen het water Willem II in 2008 weer eens aan de lippen stond, werd Bombarda door toenmalig hoofdtrainer Andries Jonker tijdelijk bij het eerste elftal gehaald om de spitsen onder handen te nemen. Een samenwerking die Jonker graag een vervolg had gegeven. ,,Ik kon een contract tekenen, maar ik ben er niet op ingegaan”, zegt Bombarda, die niet veel later ook als jeugdtrainer bij de Tilburgers stopte. Hij werkte inmiddels als supply chain manager bij een telecomgigant in Rijen, waarvoor hij regelmatig naar het buitenland moet. ,,Die baan wilde ik niet zomaar opgeven. Bovendien ga ik op zaterdag graag kijken bij mijn jongste dochter, die hockeyt bij HC Tilburg, en mijn zoon, die voetbalt bij sc ’t Zand.”

Bombarda draagt Willem II nog steeds een warm hart toe en gaat nog geregeld kijken. ,,En ook bij Feyenoord kom ik nog weleens.” Maar een rentree in de voetballerij? Nee, daar ziet het niet naar uit. ,,Ik heb een tijd het team van mijn zoon getraind. Nu zit hij in de C-tjes. Misschien dat ik dat in de toekomst weer oppak.” Wat hij ze dan zal leren, dat laat zich raden: kont erin, draaien en schieten. En koppen natuurlijk.