Tölzer Löwen de promotie, Trappers de titel?

BAD TÖLZ - Voor Destil Trappers telt nu niets anders dan de titel. Hoe anders is dat voor opponent Tölzer Löwen, dat in de aanloop naar de finale van de play-offs tegen de Tilburgse ijshockeyers bepaald niet zorgeloos is.

In Bad Tölz is de afgelopen dagen het eerste feestje al gevierd. Tölzer Löwen is voor de finale tegen Trappers begonnen is immers al verzekerd van promotie naar de DEL2. Nu ook de Oberliga-titel pakken, blijft voor de club uiteraard een doel, maar wordt toch vooral als bijvangst gezien.

Hoe anders is het voor de Tilburgse ijshockeyers, de ploeg die dus niet mag promoveren. Het kampioenschap prolongeren is de enige prijs die de ploeg van coach Bo Subr dit seizoen kan pakken. De finaleserie (best-of-five) begint vrijdagavond in Bad Tölz.

De bus met spelers en staf begon donderdagochtend al rond 11.00 uur aan de bijna 800 kilometer lange reis om de groep zo uitgerust mogelijk aan de eerste face-off te krijgen. Goalie Ian Meierdres reisde mee met de groep, maar hij wilde donderdagmiddag niets loslaten over het feit of hij al dan niet kan spelen. Hij miste de laatste duels in de halve finale met Essen vanwege een liesblessure.

Moordend schema

Het moordende schema begint zo langzamerhand flink pijn te doen bij de Tilburgers, zo lieten meerdere spelers zich al ontvallen. Tölzer Löwen kende bovendien een makkelijkere aanloop naar de finale dan Trappers. De nummer één van de Oberliga-Süd had iedere ronde het thuisvoordeel en speelde dichter bij huis dan de Tilburgers. De weg naar de finale verliep via Landshut (120 kilometer), Hannover (710 kilometer) en Sonthofen (130 kilometer). Ook had Tölzer Löwen ten opzichte van Trappers twee duels minder nodig om zich voor de eindstrijd te plaatsen.

Grootste vis

Dat Tölzer Löwen met de promotie de grootste vis al binnen heeft, kan voor Trappers een voordeel zijn. Zeker omdat de Duitse club op dit moment alles behalve zorgeloos is. De promotie van de gevallen grootmacht komt eigenlijk een jaar te vroeg. Al tijdens het seizoen had Tölzer Löwen te maken met financiële zorgen. Door de promotie zal de begroting van 850.000 euro moeten worden opgekrikt naar 1,3 miljoen euro, rekende clubvoorzitter Hubert Hörmann voor. De mogelijkheid om promotie terzijde te schuiven, is geen optie voor Tölzer Löwen. Dat ‘flikte’ de club in 2012 al eens na een Oberliga-titel. ,,We hebben de verplichting om de promotie nu wel te aanvaarden”, aldus Hörmann, die benadrukte dat de spelers het ook verdienen omdat ze het op het ijs hebben afgedwongen.