Trappers begint finale met uitoverwinning

Commando

Na de eerste dweilpauze nam Trappers het commando helemaal over. De ploeg bleef uit de strafbank en kwam vervolgens bijna als vanzelf tot scoren. Justin Larson zette de Tilburgers op voorsprong met een prima schot, 2 minuten later schroefde Killian van Gorp de marge nog verder op. Zijn poging leek houdbaar, maar goalie Janka had geen antwoord. Trappers kreeg de met ruim 3000 toeschouwers gevulde Hacker Pschorr Arena stil met de twee snelle treffers.

Reflexen Meierdres

In het begin van de derde periode moest Meierdres een paar keer aan de bak. De goalie liet met enkele schitterende reflezen zien dat zijn aanvankelijk gekwetste lies hem niet meer in de weg zit. In de 47ste minuut moest Meierdres toch een tegengoal slikken. Met Ryan Collier in de strafbank ging het in de omschakeling mis bij Trappers. Tölzer Löwen leefde plots weer, evenals de hal. Trappers loerde op een uitbraak en werd via Ivy van den Heuvel nog heel gevaarlijk. Na een nieuwe Tilburgse straf moest Trappers toch weer in de achteruit, maar Meierdes bleek niet meer te kloppen. Overwinnaar Trappers ging onder een luid fluit concert van het ijs af.