Trappers haalt een assistent-coach met ervaring

Scholtens vergezelt Witte-Vrees op EK dressuur

15 augustus Emmelie Scholtens vervangt Hans Peter Minderhoud in het Nederlandse team voor het EK dressuur in Gothenburg. Minderhoud, die eerder dit jaar Indoor Brabant op zijn naam schreef, is afgehaakt omdat zijn paard GLOCK's Johnson TN een kleine blessure heeft opgelopen.