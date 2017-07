Trappers haalt grote vis binnen als eerste import

Op basis van zijn verleden kun je vaststellen dat Trappers met Montgomery een grote vis heeft binnen gehaald. Zo heeft hij al vier profjaren in Noord-Amerika op de teller. De Canadees kwam afgelopen seizoen uit voor Orlando Solar Bears en Adirondack Thunder in de East Coast Hockey League (ECHL) waar hij in 34 competitieduels goed was voor 22 punten (10 goals en 12 assists).

IJshockeyopleiding

De 1.88 meter lange en 95 kilo wegende forward kreeg zijn voornaamste ijshockeyopleiding in de Western Hockey League. In vier seizoenen kwam hij tot 68 goals en 57 assists in 266 duels. Na zijn juniorenperiode stapte de rightwinger in 2013 over naar de profs. Vier seizoenen lang pendelde Montgomery tussen de East Coast Hockey League en de American Hockey League. ,,We halen met Brock een speler met 'size' in huis", vertelt Bob Teunissen, bestuurslid technische zaken van Trappers. ,,Met zijn postuur past hij in ons profiel voor een sterke rechtshandige winger. Hij is sterk in de forecheck en ook tijdens powerplay is hij een meerwaarde."

Goede referenties

Trappers won bij diverse connecties informatie in over Montgomery. Teunissen: ,,Referenties van Brock zijn positief. Zowel zijn coach van vorig jaar als oud-teamgenoot Jamie Schaafsma is te spreken over hem. Hij is een leider in de kleedkamer zonder al te vocaal aanwezig te zijn, maar niet bang om jongens tot de orde te roepen. Op het ijs leidt hij door het goede voorbeeld te geven en voorop te gaan in de strijd. Als het moet schuwt hij een knokpartij dan ook niet. Een echte teamplayer."