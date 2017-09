Trappers heeft in Essen meer moeite met Moskitos

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben ook hun tweede oefenwedstrijd gewonnen. Nadat Moskitos Essen zaterdag in Tilburg met 4-2 werd teruggewezen, trok het team van Bo Subr zondagavond in de 'return' ook aan het langste eind. Maar dit keer moesten penaltyshots de beslissing brengen.

Trappers leek lange tijd op een nederlaag af te stevenen. Moskitos Essen nam in de eerste periode een 3-0 voorsprong. Maar langzamerhand kwamen de Tilburgers beter in de wedstrijd. In de tweede periode slaagden ze erin de achterstand terug te brengen tot 3-2, door treffers van Nardo Nagtzaam en de nieuwe captain Ivy van den Heuvel (in overtal). Halverwege de derde periode was het Mickey Bastings die de gelijkmaker achter de Duitse goalie werkte. het tandvlees dwong Moskitos een verlenging af.

In de overtime werd niet gescoord en dat was ook bij de penaltyshots lang het geval. Beide ploegen misten zelfs de eerste vier shots waarna Trappers-nieuwkomer Parker Bowles wel het doel wist te vinden. Dat was voldoende voor de winst.