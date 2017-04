Trappers heeft nog één zege nodig

Nick de Ruijter strompelde zondag na de tweede overwinning in de play-off finale tegen Tölzer Löwen (2-0) door de catacomben. Giovanni Vogelaar trok ondanks dat het niet koud was een muts over zijn oren: grieperig, klonk het. Maar reken maar dat de twee dinsdag gewoon aan de face-off (19.30 uur) staan in Bad Tölz. Geen speler van Trappers die een eventuele kampioenswedstrijd wil missen.

Vijftiende wedstrijd

De Tilburgse ijshockeyers zijn ook wel wat gewend inmiddels. De derde finalewedstrijd tegen Tölzer Löwen is immers al de vijftiende play-offwedstrijd. De belangrijkste fase van het seizoen begon op 17 maart met een thuiswedstrijd tegen Crocodiles Hamburg. In alle drie de voorgaande rondes rekende Trappers steeds in vier duels af met de tegenstander. De kans is aanzienlijk dat de Tilburgers vanavond de Oberliga-titel in een clean sweep (3-0) pakken. Tölzer Löwen-coach Alex Kammerer stelde zondag na de wedstrijd dat hij niet van zins was aan het Tilburgse feestje mee te werken. ,,Ik ben trots op de prestatie van mijn team. We hebben de Oberliga-Süd gewonnen met een zeer jonge ploeg. We geven niet zomaar op. Wij komen vrijdag weer naar Tilburg (voor een vierde wedstrijd, red.).”