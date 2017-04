Trappers heeft titel voor het grijpen

De face-off was amper 41 uur na het einde van de eerste finalewedstrijd in Bad Tölz (2-3 winst). Dat was niet te zien. Trappers oogde energiek en startte prima. De eerste echt grote kans was direct raak. Mickey Bastings werd door lijngenoten Ivy van den Heuvel en Shane McColgan uitstekend vrijgespeeld: 1-0. De Tilburgers moesten daarna tijdens een tweetal Duitse powerplays in het defensief, maar deden dat naar behoren. Richting het einde van de eerste periode kreeg Trappers enkele manmeersituaties, maar de ploeg deed daar te weinig mee.

Lange onderbreking

De eerste onderbreking duurde vervolgens bijna 45 minuten. Door een probleem met de ijsvloer nam het dweilen langer in beslag dan normaal. Daarna waren de scheidsrechters nog niet tevreden. Toen de wedstrijd eindelijk weer op gang kwam, was dat ook maar van korte duur. Een defect aan de klok zorgde voor wéér een pauze.

Nadat de herstart een feit was, oogde Trappers logischerwijs even roestig. Maar de ploeg pikte het al vrij snel weer op. Tijdens een powerplay verdubbelde Bjorn Willemse van dichtbij de marge: 2-0. Maar de Duitsers leken pas echt te breken toen Trappers kort daarop met dank aan goalie Ian Meierdres een dubbele powerplay doorstond. De Tilburgers werden in die fase massaal gesteund door de fans in het opnieuw uitverkochte IJssportcentrum op Stappegoor. Topschutter Justin Larson had het duel in de slotfase van de tweede periode kunnen beslissen, maar de Canadees miste een dot van een kans.