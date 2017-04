Trappers heeft uitzege al binnen

Eerste straf

Onder druk

In het begin van de derde periode kwam Trappers goed weg toen Meierdres de puck even kwijt was. Hij was net op tijd bij de les om de 1-2 te voorkomen. Het was voor het eerste in de wedstrijd dat de Tilburgers onder druk kwamen te staan. Na een straf voor Nick de Ruijter sloeg Essen toe in de powerplay: 1-2. Coach Subr greep in via een time-out en Trappers kreeg de boel weer op de rit. In de spannende slotfase bleven de Tilburgers overeind. Sterker nog: Justin Larson maakte twee minuten voor tijd aan alle onzekerheid een eind door de 1-3 binnen te knallen. Danny Stempher maakte er empty net nog 1-4 van.