Trappers moet op zoek naar nieuwe imports

Met name het vertrek van Larson (27) is een flinke streep door de rekening. De Canadees gaf na het seizoen aan graag bij Trappers te willen blijven. Ook de club wilde met hem door. Nu is duidelijk geworden dat dit er niet in zit. De forward heeft studieverplichtingen in zijn vaderland. Hij mag niet nóg een jaar in het buitenland doorbrengen zonder dat dit consequenties heeft voor zijn studie rechten.